POL-KN: (Radolfzell-Liggeringen, Lkr. Konstanz) Verpuffung an einem Kachelofen führt zu Feuerwehreinsatz (05.01.2022)

Radolfzell-Liggeringen, Lkr. Konstanz (ots)

Eine Verpuffung an einem Kachelofen hat am Mittwochvormittag, kurz vor 11 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr an einem Gebäude in der Straße "In der Schwärze" geführt. Vermutlich hatte ein fehlerhaftes Anfeuern des Kachelofens zu der Verpuffung und anschließend zu einer Rauchbildung in dem Wohngebäude geführt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften zusammen mit einer Rettungswagenbesatzung zu der gemeldeten Rauchentwicklung ausgerückt. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es allerdings nicht gekommen. Nach dem Durchlüften des Gebäudes konnte die Feuerwehr zusammen mit dem Rettungswagen wieder abrücken.

