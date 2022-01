Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Nagelmatte auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes ausgelegt - Polizei bittet um Hinweise (04.01.2022)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Im Laufe des Dienstags, im Zeitraum zwischen 07.20 Uhr und 16.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Radolfzell in der Seetorstraße unter dem linken Vorderrad eines dort geparkten Autos eine selbstgebaute "Nagelmatte" mit dem Ziel ausgelegt, dass der Reifen des Fahrzeugs beschädigt wird. Der Besitzer des Wagens bemerkte die Nagelmatte allerdings beim beabsichtigten Losfahren, sodass es zu keiner Beschädigung kam. Bei der selbstgebauten Nagelmatte handelt es sich um eine schwarze Gummimatte, die mit 20 Nägeln mit einer Länge von jeweils etwa 15 Millimetern bestückt war. Nun ermittelt die Polizei Radolfzell wegen des Tatbestandes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes in der Seetorstraße gemacht oder dort verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell (07732 95066-0) in Verbindung zu setzen.

