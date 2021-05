Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge für die Bundespolizei- Zwei Haftbefehle vollstreckt

Hamm (ots)

Am Sonntag (23.Mai) haben Beamte des Bundespolizeireviers Hamm zwei Männer in die Justizvollzugsanstalt Hamm eingeliefert, die per Haftbefehl gesucht wurden.

In den frühen Morgenstunden kontrollierten die Einsatzkräfte im Hauptbahnhof einen 43-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Hamm. Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn bestand. Das Amtsgericht Heilbronn hatte ihn wegen Diebstahls zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilt, von der 189 Tage noch nicht verbüßt waren.

Einen weiteren Haftbefehl vollstreckten die Beamten am Abend gegen einen 29-jährigen Inder aus Essen. Dieser hatte zuvor einen ICE von Dortmund nach Hamm ohne erforderlichen Fahrschein benutzt. Bei der Aufnahme der Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann 2019 durch das Amtsgericht Essen wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden war. Da er diese Geldstrafe bis dato noch nicht beglichen hatte und auch vor Ort nicht bezahlen konnte, muss er nun die nächsten 75 Tage in einer Justizvollzuganstalt verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell