POL-PDKL: Auffahrunfall- 2 Personen verletzt....

Ramstein-Miesenbach

Am frühen Donnerstagabend, kam es auf der BAB 6 in Höhe Ramstein, zu einem folgenschweren Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Die beiden Fahrer waren in Richtung Mannheim unterwegs. In folge Unachtsamkeit und zu geringen Sicherheitsabstandes, fuhr der 26-jährige Fahrer eines VW Passat auf den PKW eines vorausfahrenden 51-jährigen Honda-Fahrers auf. Der Aufprall war so heftig, dass an dem Passat das linke Rad von der Vorderachse abrissen wurde. Das Rad flog mit großer Wucht unter die Mittelschutzplanke und verkeilte sich dort. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, konnte dieses zunächst noch nicht geborgen werden. Die beiden leichtverletzten Fahrer, wurden vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die beiden beschädigten PKW mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu einem Rückstau in Fahrtrichtung Mannheim.

