Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Aufenthaltsdauer überschritten, dennoch einge-reist

Görlitz, BAB 4 (ots)

Weil er die zulässige Aufenthaltsdauer im Schengenraum bereits um viele Tage überschritten hatte und dennoch nach Deutschland eingereist war, wurde am Sonntag ein 33-Jähriger aus der Ukraine wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt. Der Mann, der als Passagier in einem polnischen Kleinbus in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf angetroffen wurde, ist inzwischen nach Polen zurückgeschoben worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell