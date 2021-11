Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Kellertür hält Einbruchsversuch stand

Schramberg-Sulgen (ots)

In der Eckenhofstraße hat sich ein Unbekannten an einer Kellertür zu schaffen gemacht. Ein Bewohner bemerkte auffällige Spuren an der Tür und verständigte die Polizei. Wie diese feststellte, wurde das zwar Schloss beschädigt, jedoch hielt die Tür dem Einbruchsversuch stand. Ermittlungen der Polizei zufolge passierte dieser zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Der Schaden an der Tür ist gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell