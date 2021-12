Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fahrverbot ignoriert

Görlitz, BAB 4 (ots)

Seit fast genau zwei Jahren hat ein polnischer Kraftfahrer offenbar ein Fahrverbot ignoriert. Nun kassierte er dafür die Quittung - die Bundespolizei zeigte ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an und nahm ihm zudem den polnischen Führerschein ab. Auf den 56-Jährigen waren die Beamten in der Nacht zum Donnerstag aufmerksam geworden, als dieser mit seinem polnischen Kleinbus auf der Autobahn in der Nähe von Kodersdorf fuhr. Letztlich hatte eine Überprüfung seiner Personalien ans Licht gebracht, dass die zentrale Bußgeldstelle beim Polizeipräsidium Rheinpfalz den Führerschein des Mannes zur Sicherstellung ausgeschrieben hatte. Dass Fahrverbot hatte sich der polnische Bürger im Übrigen durch eine Geschwindigkeitsüberschreitung im Landkreis Kaiserslautern eingehandelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell