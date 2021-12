Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zigaretten und Knaller der Kategorie F3 machen Bundespolizei aufmerksam

Uhyst, Landkreis Görlitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei stoppte gestern Nachmittag in Uhyst (Gemeinde Boxberg) einen Pkw aus dem Kreis Wurzen. Auf Nachfrage teilte der Fahrer (20) mit, dass er und seine drei Begleiter aus Polen kommen und nun nach Hause fahren würden. Bei einem anschließenden Blick in den Kofferraum des Audi entdeckten die Ordnungshüter insgesamt 32 Stangen Zigaretten. In diesem Zusammenhang erklärten die vier Männer zunächst, dass eigentlich nur fünf Stangen zu jedem gehören und man(n) nicht wisse, wer die zwölf Stangen "zu viel" zu verantworten habe. Angeblich habe der polnische Tabakhändler diese als Geschenk ins Fahrzeug gelegt, so die Auskunft der Fahrzeuginsassen. Schließlich räumte ein 23-Jähriger ein, dass die Ware jenseits der zulässigen Freimenge auf sein Konto geht. Auf dieses Konto geht damit nun auch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung. Auch der 20-Jährige, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, tat etwas für sein Straftaten- und Bußgeldkonto. Weil er 30 Knaller der Kategorie F3 mitführte, obwohl er dafür keine Erlaubnis hatte, wurde er wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt. Der Zoll übernahm die weiteren Ermittlungen.

