Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ein Mann, zwei Haftbefehle

Görlitz (ots)

Immer wieder kommt es vor, dass Personen angetroffen werden, auf die mehrere offene Haftbefehle zugleich ausgestellt sind. So z. Bsp. am gestrigen Sonntagvormittag, als im Görlitzer Ortsteil Hagenwerder ein polnischer Mann von der Bundespolizei festgenommen wurde. Der 40-Jährige hatte im letzten Monat nachweislich zwei Mal Post von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Den Inhalt oder die Briefe selbst - Haftbefehle zur Erzwingungshaft - hatte er jedoch ignoriert. Die angedrohten zwei Tage hinter Gitter, die er sich in zwei verschiedenen Bußgeldverfahren eingehandelt hatte, konnte er im letzten Moment abwenden. Er zahlte schließlich jeweils 10,00 Euro Bußgeld (nach), beglich auch die Kosten der Verfahren (insgesamt 69,00 Euro).

