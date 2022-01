Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr -zwei Sprinter treffen sich mit den Außenspiegeln-

L 364 Neunkirchen Potzberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr auf der L364 zwischen Gimbsbach und Neunkirchen am Potzberg. Hier trafen sich zwei Sprinter mit den jeweiligen Außenspiegeln. Einer der unfallbeteiligten Fahrern hielt zunächst kurz an, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Gimbsbach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. ohne Angaben seiner Beteiligung gemacht zu haben. Hier sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Feststellung des Flüchtigen machen können.

Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter Tel. 06381 - 919-0 oder per E-Mail an piku-sel@polizei.rlp.de. |pikus

