POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht auf Kaufhausparkplatz Industriestraße Kusel

Kusel (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagvormittag in der Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Industriestraße Kusel. Der Geschädigte parkte in dieser Zeit auf dem Kundenparkplatz um seine Einkäufe zu erledigen. Nach der Rückkehr stellte er einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite seines 5er BMW fest. Es entstand ein Streifschaden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ohne Angaben seiner Beteiligung gemacht zu haben vom Unfallort.

Zu diesem Ereignis sucht die Polizei Kusel Zeugen, welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können; 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de. |pikus

