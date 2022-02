Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben versucht, am Freitagabend (25.02.2022) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Bingener Weg einzubrechen. Die 59 Jahre alte Bewohnerin nahm gegen 19.30 Uhr verdächtige Geräusche unterhalb ihrer Wohnung wahr. Als sie daraufhin auf ihren Balkon ging, fiel ihr auf dem Gehweg ein dunkel gekleideter Mann auf, welcher sich bei ihr auf Zurufen in schlechtem Deutsch entschuldigte und anschließend davonlief. Alarmierte Polizeibeamte stellten daraufhin an der Terrassentüre der Erdgeschosswohnung mehrere Hebelspuren fest. Der Mann soll zwischen 24 und 30 Jahre alt und zwischen 177 und 185 Zentimeter groß sein. Er soll eine schlanke Figur, einen dunklen Teint und schwarze Haare haben. Zudem beschrieb sie, dass er schwarze Kleidung trug und eine Zigarette geraucht hatte. Inwiefern der Mann mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

