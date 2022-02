Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Waiblinger Straße am Sonntag (27.02.2022) ist mutmaßlich ein Porsche von der Unfallstelle geflüchtet. Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Porsche mit Waiblinger Kennzeichen kam offenbar gegen 04.20 Uhr auf Höhe der Hausnummer 86 von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei eine Hecke. Anschließend flüchtete er über die Remstalstraße in Richtung Fellbach. Zeugen, insbesondere die beiden Autofahrerinnen, die in der Nürnberger Straße/Remstalstraße eine Polizeistreife über die unsichere Fahrweise des Porsche informierten, werden gebeten, sich an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

