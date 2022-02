Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0106 --Kind sexuell bedrängt - Polizei sucht Zeugen--

Bremen

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Wartburgstraße Zeit: 15.02.22, 7.40 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde ein 12 Jahre alter Junge von einem unbekannten Mann in Walle sexuell bedrängt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 12-Jährige war auf dem Schulweg, als er gegen 7.40 Uhr von einem fremden Mann in der Wartburgstraße angesprochen wurde. Der Unbekannte forderte den Jungen auf, ihm in einen Waschsalon zu folgen. Dort küsste er den 12-Jährigen, zog ihm die Hose herunter, und berührte ihn unsittlich. Der Junge setzte sich zur Wehr, sodass der Täter von ihm abließ. Anschließend informierte der 12-Jährige per Handy seine Mutter, die unmittelbar die Polizei hinzuzog. Der Täter fuhr mit einem hellen Herrenrad mit gebogenem Lenker in Richtung Innenstadt davon.

Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank sein. Er hatte einen hellbraunen Teint mit ausgeprägten Punkten oder Flecken sowie einen 3-Tage-Bart im Gesicht und schwarze Haare. Als auffällig wurden seine lückenhaften Zähne beschrieben. Er sprach gebrochenes Deutsch. Der Mann war zur Tatzeit mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen grobgesteppten Jacke mit einem Emblem auf der linken Oberarmseite und einer blauen Jeans bekleidet. Zudem trug er ein silbernes Schmuckstück am linken Handgelenk.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

