Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0105--Blick aufs Handy führt zu Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Kurt-Schumacher-Allee Zeit: 14.02.22, 13.20 Uhr

Am Montagnachmittag kam es in der Vahr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Ein 17 Jahre alter Fußgänger erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden.

Der 17-Jährige überquerte die Kurt-Schumacher-Allee an einer Fußgängerampel, vermutlich bei Rot. Dabei war er nach Zeugenaussagen durch einen Blick aufs Handy abgelenkt und übersah eine herannahende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Jugendliche mit dem Kopf gegen die Frontscheibe der Bahn prallte. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzen. Er musste nach notärztlicher Behandlung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kurt-Schumacher-Alle in stadtauswärtige Richtung gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei weist daraufhin: Ablenkung im Straßenverkehr, wie in diesem Fall durch die Nutzung eines Handys, hat seit Jahren einen wachsenden Anteil an der Entstehung gefährlicher Verkehrssituationen. Wir appellieren: Richten Sie stets den Fokus auf den ohnehin schon sehr komplexen Straßenverkehr. Kein Telefonat, keine Nachricht kann so wichtig sein, dass man die eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer gefährdet. Dies gilt nicht nur für das Autofahren, sondern genauso auf dem Fahrrad, oder wenn man zu Fuß unterwegs ist.

Tipps rund um das richtige Verhalten im Straßenverkehr bekommen Sie außerdem im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, am Telefon unter 362-19003 oder im Internet auf www.polizei.bremen.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell