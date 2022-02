Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0100 --Schiff rammt Schleusenwand--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremerhaven, Kaiserschleuse Zeit: 12.02.2022, 16:30 Uhr

Am Samstagnachmittag stieß ein Tankschiff in Bremerhaven gegen eine Wand der Kaiserschleuse. Verletzt wurde niemand, die Außenhaut des Schiffes wurde dabei aufgerissen.

Gegen 16:30 Uhr wollte der Kapitän des unter finnischer Flagge fahrenden Tankschiffes in die Kaiserschleuse einfahren. Dabei prallte das Schiff seitlich gegen die Einfahrt der Kaiserschleuse. Die Steuerbordseite wurde dabei aufgerissen und ein Tank beschädigt, so dass Wasser austrat. Nach einer Begutachtung durch die Klassifikationsgesellschaft konnte der finnische Tanker Bremerhaven am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr wieder verlassen. An der Kaiserschleuse entstand nur geringer Schaden, der Kapitän erhielt einen Bescheid über ein Verwarngeld.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell