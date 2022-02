Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0099--Polizei fasst junge Schuleinbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Regensburger Straße, Nürnberger Straße Zeit: 12.02.22, 23.40 Uhr

Einbrecher drangen am späten Samstagabend in ein Schulgebäude in Findorff ein. Die Polizei stellte zwei 15 Jahre alte Tatverdächtige noch in Tatortnähe. Auf der Flucht hatten sie eine Spardose mit Kleingeld weggeworfen.

Anwohner riefen die Polizei, als sie nachts lautes Scheibenklirren von der Oberschule an der Nürnberger Straße hörten. Anschließend beobachteten sie drei Verdächtige, die durch Fenster ins Schulgebäude einstiegen. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, ergriff das Trio die Flucht. Zwei 15-jährige Tatverdächtige konnten gestellt werden. In der Nähe wurden ein Messer und eine bei der Flucht zurückgelassene Spardose gefunden und als Beweismittel beschlagnahmt.

Die jungen Einbrecher hatten verschiedene Räume aufgebrochen und durchsucht. In der Mensa traten sie eine Tür ein, und brachen mehrere Schubladen und Spinde auf. Offenbar hatte sie auch Luftfilter zum Abtransport bereitgestellt.

Die beiden 15-Jährigen wurden vorläufig festgenommen. Sie standen unter Alkoholeinfluss, die Alkoholteste ergaben Werte von rund einem Promille. Sie sehen Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls entgegen. Die Ermittlungen zu ihrem Mittäter dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell