Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0104 --Ich glaub, ich spinne--

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich Zeit: 14.02.22, 10 Uhr

Ein Besuch aus Übersee sorgte am Montag für einen Polizeieinsatz in Horn-Lehe. Mitarbeiter eines Großhandels entdeckten in einem Container eine augenscheinliche Giftspinne und alarmierten die Polizei.

Die Angestellten bemerkten das etwa 20 Zentimeter große, vermutlich der aggressiven und hochgiftigen Familie der Bananenspinnen zugehörige Tier, an der Wand eines Containers und verhinderten mittels eines Kartons die Flucht. Einsatzkräfte, die nicht an Arachnophobie litten, stellten die Spinne sicher und gaben sie in die Obhut einer Tierfachärztin. Die endgültige Klärung der Familienverhältnisse dauert an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell