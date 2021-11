Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Wilderer erlegt Rehe

Mehrere Rehe wilderte ein Unbekannter Anfang November im Bereich Lonsee.

Ulm (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, wilderte ein Unbekannter zwischen Ende Oktober und Anfang November insgesamt vier Rehe in mehreren Jagdrevieren im Bereich Lonsee. Erkenntnissen der Polizei zufolge, wurden die Rehe allesamt auf Feldern in der Nähe asphaltierten Straßen erlegt und zurückgelassen. Der Polizeiposten Amstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Lonsee aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-3312.

