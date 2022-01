Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Neuhof. Am Dienstag (25.01.), gegen 8.30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Gieseler Straße / Rote Stricke ein Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Eine 33-jährige Daimler Chrysler Fahrerin aus Neuhof befuhr die Gieseler Straße hinter einem 33-jährigen Opel Vectra Fahrer aus Hattenhof in Richtung Giesel. Aufgrund eines Abbiegevorgangs in die Straße "Rote Stricke" verringerte der Vectra-Fahrer seine Geschwindigkeit. Die Daimler Chrysler-Fahrerin erkannte dies aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich nicht und setzte zum Überholvorgang an. Als sich beide Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe befanden bog der Vectra-Fahrer nach links. Die Daimler Chrysler-Fahrerin wich daraufhin aus und geriet auf den rechten Seitenstreifen der Straße "Rote Stricke", wo sie gegen ein Verkehrszeichen prallte und die Straße querte. Die Fahrzeugfront kollidierte anschließend mit der rechten Ecke einer Garage und der Front eines neben der Garage abgestellten Wohnmobils. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von circa 28.500 Euro. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

Polizeiposten Neuhof

2. HEF

Alleinunfall

Bad Hersfeld - Am Montag (24.01.), gegen 9.30 Uhr, fuhr eine 30-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Opel Corsa vom Fahrbahnrand in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Wehneberger Straße an. Sie kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und verursachte auf einer Grünfläche in der Wehneberger Straße Sachschaden. Danach kollidierte der Corsa mit zwei kleineren Bäumen, stieß mit der Front in eine Holzbankkonstruktion und kam an der Hauswand zum Stehen. Anschließend setzte die 30-Jährige den Pkw zurück, kollidierte hierbei mit einer Straßenlaterne, drehte sich um 180 Grad und kam in Fahrtrichtung Jahnpark wieder zum Stehen. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.200 Euro. Die Fahrerin klagte über Kopfschmerzen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Aufgrund von Zeugenaussagen wird von einem Bedienungsfehler des Pkw ausgegangen.

Verkehrsunfall an Fußgängerüberweg

Bad Hersfeld - Am Samstag (22.01.), um 22.30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem BMW 520i die Uffhäuser Straße in südöstliche Richtung. Zur selben Zeit überquerte ein 20-jähriger Mann aus Bad Hersfeld dort einen Fußgängerüberweg in nordöstliche Richtung. Es kam zum Zusammenstoß des Pkw mit dem Fußgänger, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Montag (24.01.), gegen 14.25 Uhr, wollte ein 62-jähriger Mann mit seinem Mitsubishi aus seiner Parklücke am Glimmesweg ausparken, als zur gleichen Zeit ein 31-jähriger Mann mit seinem BMW M3 aus dem Wendehammer in Fahrtrichtung Falkenblick fuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand.

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Bad Hersfeld - Am Montag (24.01.), um 9.10 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau aus Neuenstein mit ihrem weißen Peugeot die Straße Eisfeld und nahm in Höhe der Hausnummer 3 eine Parklücke wahr. Sie stoppte ihren Pkw und wollte rückwärts in die Parklücke einparken. Dabei stieß sie gegen den hinter ihrem Fahrzeug befindlichen, blauen Peugeot einer 44-jährigen Frau aus Hünfeld. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld, einer anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 550 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Samstag (22.01.), gegen 5:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger VW Passat-Fahrer die Kreisstraße von Frischborn herkommend und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Lauterbach einbiegen. Beim Abbiegen kam das Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und endete im dortigen Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich der 24-Jährige leicht. Am Passat entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Fußgänger von Pkw erfasst

Lautertal. Am Dienstag (25.01.), gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Peugeot 807 die Hörgenauer Straße von Rebgeshain herkommend in Richtung Lauterbach. In Höhe der Hausnummer 1 lief plötzlich ein 11-jähriger Junge auf die Fahrbahn. Obwohl der 64-Jährige eine Vollbremsung einleitete, konnte er einen Zusammenstoß mit dem 11-Jährigen nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde der Junge schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand Sachschaden von 1.000 Euro.

Wild ausgewichen

Schotten. Am Dienstag (25.01.), gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW 320d die Bundesstraße von Schotten herkommend in Richtung Eschenrod, als sich plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn befand. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, zog der 36-Jährige mit seinem BMW nach rechts. Dabei geriet das Auto von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke. Bei dem Unfall blieben das Reh und der Fahrzeugführer glücklicherweise unverletzt.

Polizeistation Lauterbach

Tanklastzug kommt von Fahrbahn ab

Alsfeld. Am Montag (24.01.), gegen 6.30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Tanklastzug die Beethovenstraße in Alsfeld. In einer Linkskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit der Bereifung seines Aufliegers nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Beet und beschädigte dieses. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, konnte jedoch kein Kennzeichen des Lkw ablesen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

