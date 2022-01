Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw-Ladung gestohlen - Fahrer leicht verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Drei unbekannte Täter schlitzten am späten Dienstagabend (25.01.), gegen 23:15 Uhr, die Plane eines blauen Sattelaufliegers in einem Wendehammer in der Straße "An der Hessenhalle" auf und entwendeten Teile der Ladung. Durch die damit einhergehenden Geräusche, wurde der in der Fahrerkabine schlafende 56-jährige Fahrer aus dem Landkreis "Südliche Weinstraße" aufgeweckt, stieg aus seinem Lkw aus und sprach die Unbekannten an. Daraufhin kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer kurzen, körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 56-Jährigen und einem der Täter. Anschließend bestiegen die drei Unbekannten ein Fahrzeug - bei dem es sich vermutlich um einen weißen Kleintransporter (3,5 t) handelte - und fuhren in Richtung einer angrenzenden Tankstelle davon. Was genau die drei Täter entwendeten und welchen Wert das Diebesgut hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

