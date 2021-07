Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 02.07.21

Goslar (ots)

Diebstahl unter erschwerenden Umständen

Unbekannte Täter verschafften sich am 01.07.21 in der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr durch Aufbrechen der Hintertür eines Delikatessengeschäftes in der Poststraße in Seesen gewaltsam Zutritt und entwendeten gezielt Bargeld und eine EC-Karte aus dem Geschäft. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2000,- Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ein 34jähriger Mann aus Seesen führte am 01.07.21, gegen 18.40 Uhr, in Seesen, Jacobsonstraße, einen E-Scooter ohne den erforderlichen Versicherungsschutz. Der E-Scooter sei ihm von seinem Chef zur Benutzung überlassen worden, der somit die Fahrt als Verantwortlicher duldete. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ermittlungen dauern an.

Ruhestörung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Nach einer Ruhestörung am 01.07.21, gegen 23.15 Uhr, auf dem Gelände des Schulzentrums Seesen übergab ein 18jähriger Mann aus Moringen den eingesetzten Beamten eine durchsichtige Klarsichttüte in der sich offensichtlich BTM(Haschisch) befand. Nach seinen Angaben habe er die Tüte zuvor am Gehwegrand aufgefunden. Die Tüte samt Inhalt wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Knackstedt, POK

