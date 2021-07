POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressemitteilung v. 02.07.2021

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Am Do., 01.07.2021, 15.55 Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld mit ihrem Pkw VW Polo die L 515, von Lautenthal kommend i.R. Wildemann. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und der Pkw drehte sich mehrfach. In der Folge stieß sie dann mit dem entgegen kommenden Pkw Daewoo eines 50-jährigen Fahrers aus Bad Grund zusammen, in welchem sich noch eine 51-jährige Beifahrerin aus Hattorf befand. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und den Kliniken in Seesen und Goslar zugeführt.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von ca 7000 Euro.

Verkehrsunfall mit Rehbock

Am Fr., 02.07.2021, 06.00 Uhr, befuhr der Fahrer eines VW Golf aus Wildemann die L 515, Langelsheim i.R. Bredelem. Kurz vor der Ortschaft Bredelem, lief ein Rehbock von links nach rechts über die Fahrbahn. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 2000 Euro.

