POL-HB: Nr.: 0108 --Polizei nimmt Drogendealer fest

Nr.: 0108 --Polizei nimmt Drogendealer fest--

Bremen

-

Ort: Bremen-Mitte, OT-Bahnhofsvorstadt, Rembertiring Zeit: 15.02.2022, 19:20 Uhr

Am Dienstagabend überführten Zivilkräfte der Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer in der Bahnhofsvorstadt. Bei seiner Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten weitere Betäubungsmittel, Cannabis-Pflanzen sowie Bargeld sicher. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 18:40 Uhr kontrollierten Zivilkräfte zwei Männer in der Straße Rembertiring, nachdem sie offenbar Drogen gekauft hatten. Bei einem 17-Jährigen fanden sie kleine Mengen Cannabis. Er und sein 18-jähriger Begleiter gaben zu, die Drogen soeben erworben zu haben. Wenig später stoppten Einsatzkräfte in der Nähe den 33-jährigen mutmaßlichen Verkäufer. Bei seiner Durchsuchung fanden sie ein Messer, kleine Mengen Marihuana, eine höhere Bargeldsumme und diverse Schlüssel. Der Mann wurde zur Wache gebracht und seine Wohnung durchsucht. Die Polizisten wurden fündig: In der Wohnung gab es eine Marihuana Plantage mit zehn Pflanzen. Zudem fanden sie geringe Mengen Cannabis, eine hohe Bargeldsumme, zwei Mobiltelefone und weitere Beweismittel.

Gegen den 33-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft. Die 17 und 18 Jahre alten Männer wurden mit zur Wache genommen und erhielten eine Strafanzeige wegen illegalen Erwerbs von Betäubungsmitteln. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 17-Jährige einem Erziehungsberechtigten übergeben.

