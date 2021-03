Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug

Warburg (ots)

Bei einem Einbruch in Warburg-Scherfede erbeuteten Einbrecher am Mittwoch, 03. Februar, mehrere Werkzeuge. Die Unbekannten brachen in eine Werkstatt am Jägerpfad ein und entwendeten mehrere Freischneider und Motorsägen. Der Tatort liegt von Warburg kommend hinter der A 44, in der Nähe der B 7 und wurde von den Tätern im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr aufgesucht. Für den Abtransport des Diebesgutes wurde wahrscheinlich ein Fahrzeug genutzt. Die Schadenssumme liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch/ dem Diebesgut machen oder hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Warburg unter der Telefonnummer 05641/78800 entgegen. /ell

