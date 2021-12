Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus

Delbrück-Ostenland (ots)

(mb) An der Feldstraße sind Einbrecher am Dienstag nach Einbruch der Dunkelheit in ein Zweifamilienhaus eingestiegen und haben mehrere Räume durchwühlt.

Die Bewohner verließen das Haus gegen 16.40 Uhr. Sie kamen gegen 19.50 Uhr nach Hause und stellten fest, dass eine Terrassentür im Erdgeschoss gewaltsam geöffnet worden war. Die Täter hatten mehrere Zimmer nach Wertsachen durchsucht und waren bereits geflüchtet. Vermutlich machten die Einbrecher keine Beute.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Gerade jetzt in der "dunklen Jahreszeit" appelliert die Polizei: Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im eigenen Wohnumfeld bemerkt oder sonst ungewöhnliche Beobachtungen macht, sollte nicht zögern und umgehend die Polizei über die 110 verständigen.

Fragen zum Einbruchschutz beantwortet das Kommissariat Kriminalprävention unter der Rufnummer 05251/3063900. Weitere Informationen, Erreichbarkeiten und weiterführende Links sind auf der Internetseite der Polizei Paderborn eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell