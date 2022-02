Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Königsbau-Passagen nach Rauchentwicklung vorsorglich geräumt

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Königsbau-Passagen an der Königstraße sind am Montag (28.02.2022) aufgrund einer zunächst unklaren Rauchentwicklung vorsorglich geräumt worden. Einsatzkräfte waren gegen 15.25 Uhr alarmiert worden, nachdem in der Tiefgarage des Gebäudes mutmaßlich ein Container in Brand geriet und der Rauch in die darüber liegenden Geschäfts- und Verkaufsräume zog. Die Feuerwehr räumte daraufhin vorsorglich das Gebäude und löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Derzeit ist der Königsbau Stuttgart noch geräumt. Stand: 18.00 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell