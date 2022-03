Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich mit Waffe bedroht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagmittag (28.02.2022) versucht, die Kasse in einem Geschäft an der Marktstraße zu öffnen und hat sich im Anschluss gegen das Festhalten gewehrt. Der Unbekannte betrat gegen 12.15 Uhr das Geschäft an der Marktstraße und versuchte zunächst unbemerkt, die Kasse zu öffnen. Als er den Laden unverrichteter Dinge wieder verlassen wollte, stellte sich ihm der 61-jährige Besitzer in den Weg. Unter Körpereinsatz gelang es dem Unbekannten, aus dem Laden zu flüchten. Vor dem Laden kam dem 61-Jährigen ein Passant zur Hilfe und gemeinsam konnten sie den Unbekannten kurzzeitig festhalten. Der Täter soll dann augenscheinlich eine Waffe gezogen haben und den unbekannten Passanten damit bedroht haben, woraufhin dieser von ihm abließ. Der Mann flüchtete anschließend über die Schmidgasse in Richtung Badstraße, wo ihn der 61-Jährige im Bereich des Martin-Mayer-Stegs aus den Augen verlor. Eine anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter soll etwa 20 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß sein. Die Zeugen beschrieben, dass er eine blasse Haut und einen gebeugten Gang hatte. Außerdem soll er dunkel gekleidet gewesen sein, eine graue Mütze sowie eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Zeugen, insbesondere der zur Hilfe eilende unbekannte Passant, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

