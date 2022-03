Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag (28.02./01.03.2022) in ein Schulgebäude an der Engelbergstraße eingebrochen. Die Täter kletterten zwischen 20.15 Uhr und 18.00 Uhr offenbar über ein Vordach auf die Brüstung und hebelten dann eine provisorisch angebrachte Abdeckung an einem Fenster auf. Anschließend stiegen sie in das Gebäude ein und öffneten mehrere Computer. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800 zu wenden.

