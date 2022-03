Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Hotel

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

In einem Hotel am Krötenweg ist am Dienstagabend (01.03.2022) ein Sofa in Brand geraten. Ein Hotelgast bemerkte gegen 22.15 Uhr eine Rauchentwicklung in einem der Gemeinschaftsräume und löschte den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Personen, die das Gebäude verlassen hatten, konnten im Anschluss das Hotel wieder betreten. Derzeit richtet sich der Tatverdacht gegen einen 36-jährigen Hotelgast, der bei der anschließenden Kontrolle aggressiv reagierte, die Beamten angriff und beleidigte. Alarmierte Rettungskräfte und die Polizeibeamten brachten den Mann zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik. Die Ermittlungen dauern an.

