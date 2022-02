Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Firmengebäude

Edenkoben (ots)

Zwischen dem 25.02.2022 und dem 27.02.2022 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine im Industriering in Edenkoben ansässige Firma. Unbekannte Täter verschafften sich hierbei durch Aufhebeln einer Seitentür Zugang zum Firmengebäude. Dort wurden zwei weitere Türen aufgehebelt sowie Büros und Regale durchwühlt. Entwendet wurde nichts. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden der beschädigten Türen auf ca. 5000 Euro. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Edenkoben entweder telefonisch 06323-955 0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

