Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrerlaubnis war eingezogen

Borken (ots)

Ein Strafverfahren eingeleitet haben Polizeibeamte am Dienstag gegen eine Autofahrerin in Borken. Bei einer Kontrolle auf der Straße "Im Piepershagen" stellte sich heraus, dass die 26-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt: Diese ist ihr in der Vergangenheit entzogen worden. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige gegen die Fahrerin und eine weitere gegen die Halterin des Wagens.

