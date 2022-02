Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Unbelehrbarkeit lässt Streit eskalieren

Essingen (ots)

Bei der 39. Rallye Südliche Weinstraße wollte gestern gegen 13:20 Uhr ein 60-jähriger Mann mit seinem PKW in den abgesperrten Streckenbereich einfahren. Dies wurde durch den Streckenposten verhindert, was zu verbalen Streitigkeiten führte. Diese konnten zunächst durch die Polizei beigelegt werden. Allerdings versuchte der Mann abermals gegen 16:40 Uhr in den abgesperrten Streckenbereich einzufahren, was erneut zu verbalen Streitigkeiten und einen weiteren Polizeieinsatz führte. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung bezichtigte der Mann den Streckenposten einer Körperverletzung und Beleidigung. Neutrale Zeugen konnten vor Ort ermittelt werden. Ob und wie es zu den Handgreiflichkeiten kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

