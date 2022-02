Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mit 3,5 Promille durch die Stadt

Landau (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete gestern Abend gegen 23.00 Uhr einen stark schlangenlinienfahrenden Opel in der Rheinstraße in Landau und verständigte die Polizei. Aufgrund dieser Hinweise konnte der Opel-Fahrer im Horstring einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ganze 3,5 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei dem 39-jährigen Mann in der Kontrolle an. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Zudem muss sich der Halter des Opels wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

