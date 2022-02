Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Neupotz (ots)

Am Samstagmorgen meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim einen auf dem Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle Neupotz abgestellten Pkw. Durch die Streife konnte das Fahrzeug wie beschrieben festgestellt und auf dem Beifahrersitz eine erheblich alkoholisierte, männliche Person angetroffen werden. Diese schilderte, dass seine Frau das Fahrzeug geführt habe und aufgrund persönlichen Gründen die Fahrt nicht mehr fortsetzten konnte. Die Frau habe das Fahrzeug daraufhin abgestellt und sei zurück nach Hause gelaufen. Dass der Mann das Fahrzeug geführt hatte, konnte von Ort tatsächlich ausgeschlossen werden. Um die Gefahrenstelle zu beseitigen wurde das Fahrzeug dennoch mit dessen Einverständnis auf dem naheliegenden Parkplatz an der B9 geparkt. Anschließend wurden die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt, um eine doch mögliche folgende Fahrt des Mannes zu verhindern. Dieser ließ sich durch ein Taxi abholen. Die Frau erschien im weiteren Verlauf auf der Dienststelle und bestätigte die Situation. Zwecks Prüfung eventuell erfüllter Ordnungswidrigkeiten, wurde der Sachverhalt an die Zentrale Bußgeldstelle weitergeleitet.

