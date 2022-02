Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Rheinzabern (ots)

Am Freitag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L540 zwischen Jockgrim und Rheinzabern. Die 62-jährige Fahrzeugführerin befuhr die genannte Strecke aus Jockgrim kommend, als im Kurvenbereich plötzlich ein Tier die Fahrbahn kreuzte. Aufgrund dessen verlor sie in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr einen Betonsockel im Seitenstreifen und überschlug sich in den angrenzenden Wald. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Frau konnte bereits durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach ersten Untersuchungen wurde sie leicht verletzt und zur Untersuchung in Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der bezeichnete Streckenabschnitt ist für Wildunfälle bekannt.

