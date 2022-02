Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am 26.02.2022 gegen 21:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter über die Hauseingangstür in ein Wohnhaus in der Weinstraße einzudringen. Der oder die Täter wurden vermutlich durch den anwesenden Bewohner bei der Tatausführung gestört, sodass der Versuch scheiterte. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weinstraße festgestellt haben, werden gebeten sich unter 063433-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

