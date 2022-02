Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aufmerksame Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Hatzenbühl (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte in Hatzenbühl ein Fahrraddiebstahl verhindert werden. Diese beobachteten, wie am Sonntag gegen 02:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein mittels Rahmenschloss verschlossenes Pedelec durch die Luitpoldstraße trug. Kurz zuvor hatten sie den Mann noch ohne Pedelec gesehen. Als der Unbekannte die Zeugen erkannte ließ er sein Diebesgut fallen und rannte weg. Durch die Streife konnte ein Geschädigter ermittelt werden. Es ergab sich, dass das Fahrrad im frei zugänglichen Zugang zum Wohnhaus abgestellt war. Dort nahm es der Täter wohl an sich. Durch die Zeugen wurde die Person als männlich, 185-190cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank mit südländisches Aussehen beschreiben. Die Kleidung war komplett schwarz. Eine der Beschreibung entsprechende Person konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

Da es immer wieder zu Fahrraddiebstählen kommt rät die Polizei, hochwertige Fahrräder nicht frei zugänglich und sichtbar abzustellen.

