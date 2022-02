Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei Einbrüche in Wohnungen

Landau (ots)

Unbekannte Täter hebelten eine Wohnungstür eines Zwei-Familienhauses in der Woogstraße in Landau auf und entwendeten Schmuck und einen Reisepass. Der Tatzeitraum erstreckt sich hier von Donnerstag bis Samstag. In der Straße "Am Heidenweg" in Landau versuchten die Täter zunächst einen Terassentür aufzuhebeln, was misslang. Anschließend warfen sie einen Stein durch die dreifach verglaste Tür und drangen so in das Haus ein. Auch hier wurde hauptsächlich Schmuck entwendet. Die Tatzeit erstreckt sich hier auf Samstag Abend zwischen 18:50 Uhr und 21:50 Uhr. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell