Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Helm verhindert Schlimmeres

Edenkoben (ots)

Am 26.02.2022 erhielt die Polizei Edenkoben gegen 15 Uhr eine Mitteilung über einen gestürzten Fahrradfahrer im Bereich des Kohlplatzes. Vor Ort konnte der verunfallte 66-Jährige angetroffen werden, welcher über Schmerzen im Kopfbereich und an der Schulter klagte. Hierbei dürfte der getragene Helm schlimmere Verletzungen verhindert haben. Der Fahrradfahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung, da sein Vorderrad auf nassem Untergrund wegrutschte. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

