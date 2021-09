Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Brochtrup, Bundesstraße 58/Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Am 06.09.2021, um 22:25 Uhr, bog ein 33jähriger Autofahrer aus Drensteinfurt mit seinem PKW aus einer Zufahrt auf die Bundesstraße 58 ab, um nach links in Fahrtrichtung Ascheberg seine Fahrt fortzusetzen. Bei dem Abbiegevorgang übersah der Fahrzeugführer, den von links herannahenden 33jährigen Motorradfahrer aus Lüdinghausen, der aus Richtung Ascheberg kam und in Richtung Lüdinghausen weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, daß er trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Neben der Polizei war der Rettungsdienst, die Feuerwehr, zwei Seelsorger und eine Opferbetreuer der Polizei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme, zu der ein speziell geschultes Aufnahmeteam der Polizei Münster hinzugerufen wurde, war die Bundesstraße komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell