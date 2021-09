Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/Automaten aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände einer Tankstelle an Darfelder Straße zwei Staubsaugerautomaten und einen Automaten für einen Hochdruckreiniger aufgebrochen. An allen Geräten entstand erheblicher Sachschaden. Die Täter haben Bargeld erbeutet. Passiert ist das gegen 4 Uhr in der Nacht zu Freitag (03.09.21). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell