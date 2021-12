Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Umweltdelikt, unerlaubtes Abstellen von Ölkanistern bei Duingen

Hildesheim (ots)

Duingen (neu) - Am 30.12.2021, gegen 11:00 Uhr, wurde die Polizei Alfeld durch die Freiwillige Feuerwehr Fölziehausen zu einer Ölspur hinzugezogen. Grund hierfür war, dass die Feuerwehrleute am Ende der Ölspur, am Rand eines Feldweges, welcher parallel zur B 240 verläuft, insgesamt drei abgestellte Kanister mit jeweils 50 l Fassungsvermögen auffanden. Beim Inhalt handelte es sich augenscheinlich um Altöl. Die Kanister waren vermutlich undicht und Öl floss weiter aus. Die Untere Wasserbehörde musste auch deshalb hinzugezogen werden, da das Öl drohte in den unmittelbar nahegelegenen Bruchsee zu fließen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Verursacher. Zeugen, welche Angaben zum Verursacher machen können, in letzter Zeit auffällige Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen haben oder Angaben zur Herkunft der im Bild gezeigten Kanister machen können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0.

