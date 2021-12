Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Fundunterschlagung

Hildesheim (ots)

hei

Am 28.12.2021, zwischen 15:00 und 15:30 Uhr, hat eine 50-jährige Frau in Gronau (Leine), Hauptstraße, auf dem Parkstreifen in Höhe der Kirche vermutlich beim Einsteigen in ihren PKW eine Handtasche verloren. Nach Zeugenaussage wurde die Handtasche von einer männlichen Person aufgefunden und mitgenommen. Die Handtasche wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bei einer zuständigen Stelle abgegeben, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet wurde. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Elze unter 05068-93030 zu melden.

