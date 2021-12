Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: FREDEN (dei) Diebstahl einer Weihnachtsbeleuchtung von einer Straßenlaterne -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Montag, 27.12.2021/18:00 Uhr und Dienstag, 28.12.2021/ 12:00 Uhr; 31084 Freden, Am Schillerplatz 10. Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum einen beleuchteten Weihnachtsstern von einer Straßenlaterne abmontiert und entwendet. Die Beleuchtung war zuvor an der Laterne in einer Höhe von ca. 3 Meter angebracht worden. Der entwendete Weihnachtsstern hat einen Durchmesser von etwa 1 m und einen Wert von ca. 600 ,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Freden unter der Telefonnummer 05184/791970 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell