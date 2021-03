Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Altenpflegerin der versuchten Schwarzarbeit überführt

Uhyst (ots)

Eine Ukrainerin wurde am 5. März 2021 nach der Einreise aus Polen durch die Bundespolizei auf der BAB4 bei Uhyst als Mitfahrerin in einem Renault Trafic kontrolliert. Sie war auf dem Weg in Richtung Süddeutschland, wo sie einen 86-jährigen Senior pflegen wollte ohne über die erforderlichen Dokumente zu verfügen.

Die Kontrolle fand um 22:00 Uhr statt. Da die 62-jährige Frau zwar einen gültigen eReisepass, aber kein Visum für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit vorlegen konnte, musste sie die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise und dem unerlaubten Aufenthalt eingeleitet.

Die Ukrainerin wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 200,00 Euro nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell