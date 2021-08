Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW stößt mit Wohnmobil zusammen

Bergen (ots)

Am 02.08.2021, gegen 22:20 Uhr, kam es in der Ortslage Samtens zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil. Eine 73-jährige Rügenerin fuhr mit ihrem Pkw Hyundai die L 30 aus Richtung Garz kommend in Fahrtrichtung Gingst. Zeitgleich befuhr eine 64-jährige Berlinerin mit ihrem Wohnmobil die L 296 aus Richtung Bergen kommend in Fahrtrichtung Stralsund. An der Kreuzung beider Straßen in Samtens übersah die Fahrerin des Hyundai das Wohnmobil und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.000 Euro. Die 01 erlitt einen Schock. Die Beifahrer der 01 erlitt Schürfwunden an beiden Armen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die 02 erlitt ebenfalls einen Schock. Die beiden Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

im Auftrag

Jörg Hübner

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Stgraße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131 Email: joerg.huebner@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell