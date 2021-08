Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen in der Sundischen Str. 27 in 18356 Barth, Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots)

Am 01.08.2021 gegen 21:45 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei die Meldung ein, dass es in einem, teilweise leerstehenden, Mehrfamilienhaus einen lauten Knall gab und es eine starke Rauchentwicklung gibt. Bei Eintreffen der Polizei standen zwei Zimmer einer leerstehenden Wohnung in Flammen. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Barth gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und gegen 22:50 Uhr vollständig zu löschen. Über der Brandwohnung befindet sich eine Wohnung, welche durch zwei deutsche Staatsbürger bewohnt wird. Ein 67-jähriger Mann wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt, konnte jedoch selbstständig ins Freie gelangen. Seine 93-jährige Mutter wurde mit Hilfe der Drehleiter aus der Wohnung gerettet. Sie erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Beide Bewohner kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Stralsund. Weitere Bewohner befanden sich nicht im Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 03823167224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache des Landes MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell