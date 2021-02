Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Kell am See (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag dem 25.02.2021,06.45 Uhr, bis Freitag den 26.02.2021,16.00 Uhr, wurde ein blauer VW T-Rock durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer in Höhe der Trierer Straße 51, Kell am See, Fahrtrichtung Schillingen, stark beschädigt. Der blaue T-Rock parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der Verursacher könnte den VW beim Rangieren beschädigt haben. Die hintere Beifahrertür der Fahrerseite wurde stark beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden. Hinweise die zur Aufklärung der vorliegenden Verkehrsunfallflucht führen, nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.

