Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an der KGS Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) Bislang unbekannte Täter haben in dem Zeitraum vom 27.12.2021, 22:00 Uhr, bis zum 28.12.2021, 02:00 Uhr, auf dem Parkplatz der KGS Gronau mehrere Verkehrszeichen aus der Haltevorrichtung gerissen und anschließend auf dem Schulgelände abgelegt. Zudem wurde durch die unbekannten Täter eine Glasscheibe an der Sporthalle beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher noch unbekannt. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068 - 93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

